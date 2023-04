V bližini državne meje v Istri simulacijska vaja ukrepanja ob množični nesreči

Buje/Izola, 22. aprila - V bližini državne meje med Slovenijo in Hrvaško na območju Istre bo danes med 8. in 13. uro potekala simulacijska vaja ukrepanja ob množični nesreči na čezmejnem območju pod vodstvom umaške izpostave Službe za nujno medicinsko pomoč Istrske županije ter v soorganizaciji Splošne bolnišnice (SB) Izola, so sporočili iz bolnišnice.