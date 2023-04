UKC Ljubljana z novim akcijskim načrtom na področju poslovanja z dobavitelji

Ljubljana, 21. aprila - Svet UKC Ljubljana je v četrtek sprejel akcijski načrt za zagotavljanje skladnosti poslovanja z dobavitelji. Načrtovane in tudi že sprejete ukrepe na tem področju so predstavili na današnji novinarski konferenci. Ob tem pa so opozorili, da gre za obsežen in kompleksen sistem; vrednost nabav v koledarskem let znaša okoli 290 milijonov evrov.