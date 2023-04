Odprli prenovljen odsek portoroške promenade

Piran, 21. aprila - V Portorožu so danes odprli odsek obalne poti med glavnim pomolom in centralno plažo. Po besedah piranskega župana Andreja Korenike so s tem naznanili začetek obnove ugleda turističnega kraja, ki je skozi leta izgubil lesk. Kot so sporočili z občine, so v prenovo vložili nekaj več kot 700.000 evrov.