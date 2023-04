Ljubljanska borza: Indeks končal teden s padcem

Ljubljana, 21. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,45 odstotka. Navzdol so ga potisnile delnice Krke, Luke Koper, Save Re in Cinkarne Celje, dražje kot v četrtek so dan končale le delnice NLB. Sklenjenih je bilo za 971.087 evrov poslov, vlagateljem pa so bile zanimive skoraj izključno le delnice Krke in NLB.