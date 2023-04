Ob svetovnem dnevu knjige v Ljubljani Sejem na zraku, v Mariboru pesniško jutro

Ljubljana/Maribor, 22. aprila - Ob nedeljskem svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, ki je povezan z nakupovanjem in podarjanjem knjig, bo danes v ljubljanskem parku Zvezda med 10. in 22. uro že tretjič potekal knjižni Sejem na zraku. Na sejemskem odru bodo ves dan potekale predstavitve knjig in glasbeni dogodki. V Mariboru bo ob svetovnem dnevu knjige pesniško jutro.