Ministrica Vrečko poudarila pomen ženskih demonstracij pred 80 leti

Ljubljana, 21. aprila - Ženske so v okupirani Ljubljani, kjer so pozimi 1942 in v prvih mesecih leta 1943 množično zapirali moške, jih pošiljali v internacijo in streljali kot talce, začele hoditi pred zapore. Zahtevale so konec streljanja talcev in izpustitev zapornikov in internirancev, je ministrica za kulturo Asta Vrečko dejala ob 80. obletnici ene od demonstracij.