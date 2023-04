Snežne razmere v visokogorju

Ob vse toplejšem vremenu se pojavljajo spontani plazovi južnega snega. S strmih travnatih pobočjih so možni zdrsni plazovi. V višje v visokogorju so še vedno območja napihanega snega, ki jih je sedaj prekril nov sneg, zato je nevarnost težko prepoznati. Že ob manjši obremenitvi lahko sprožite kložast snežni plaz. Z nižjo nadmorsko višino se nevarnost proženja hitro zmanjšuje. Večja pozornost je potrebna predvsem v grapah in pod stenami, kjer lahko plazovi sežejo nižje.

V petek se nadaljuje oblačno in megleno vreme, veter je šibak. Pojavljajo se rahle padavine. Od včeraj se je še nekoliko ogrelo. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija je trenutno na nadmorski višini okoli 2000 metrov. V visokogorju Julijskih Alp je včeraj in danes ponoči zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, v sredogorju do 5 centimetrov, drugod je bilo padavin bistveno manj. Snežilo je ob šibkem vetru, zato novih snežnih nanosov ni prav veliko. Snežna odeja je v visokogorju suha in skorjasta, višina snega je neizenačena. V sredogorju je vedno več kopnih predelov.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, vrhovi bodo občasno v oblakih. Pojavljale se bodo krajevne plohe, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1700 metrov, ob močnejših padavinah se lahko spusti nižje. Pihal bo šibak jugovzhodnik. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 4, na 2500 metrov pa okoli -3 stopinje Celzije. V soboto bo delno jasno, v sredogorju Kamniško-Savinjskih Alp bo zjutraj in dopoldne možna nizka oblačnost. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Pihal bo šibak veter zahodnih smeri. Še topleje bo. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija se bo čez dan dvignila nad nadmorsko višino 2500 m. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno in občasno megleno. Pozno popoldne in zvečer bodo začele nastajati rahle padavine, deloma plohe. Snežilo bo le v visokogorju. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 6, na 2500 metrov okoli 0 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek nas bosta dosegli dve vremenski motnji. Količina padavin je zaenkrat še negotova, v visokogorju bo snežilo, v sredogorju bo sprva tudi deževalo. Po prehodu fronte bo sploh v torek zapihal okrepljen severnik.

Zaradi postopne odjuge in več sončnega vremena se nevarnost proženja snežnih plazov še ne bo zmanjšala. V visokogorju bo ta (v soboto) znatna (ali precejšnja), tretje stopnje, pod 1800 metrov pa bo sprva majhna, prve stopnje, čez dan pa se bo povečala. Glavno nevarnost bodo predstavljali snežni plazovi mokrega snega in v visokogorju tudi kložasti snežni plazovi. Razmere bodo ostale zahtevne, pri izbiri varne poti bo potrebna precejšnja zadržanost. V nedeljo se bo nevarnost proženja, zaradi bolj oblačnega vremena nekoliko zmanjšala. Ob novem sneženju v ponedeljek in torek v visokogorju pričakujemo znova povečanje nevarnosti.