V Nemčiji odprli preiskavo terorističnega napada na OI 1972

München, 21. aprila - V Nemčiji so ustanovili strokovno komisijo za preiskavo terorističnega napada na izraelsko delegacijo na olimpijskih igrah 1972 v Münchnu, je danes sporočilo nemško notranje ministrstvo. Osem strokovnjakov z različnih področij bo ob podpori Inštituta Leibniz za sodobno zgodovino raziskalo dogodke, ki so privedli do napada, in njihove posledice.