Mehiški tihotapci migrantov storitve ponujajo tudi na TikToku

Tijuana, 21. aprila - Tihotapci migrantov na severu Mehike ob meji z ZDA svoje storitve ponujajo kar na družbenem omrežju TikTok, kjer na videoposnetkih prikazujejo, kako v nekaj sekundah izdelajo lestev in migrante spravijo čez obmejni zid. Ob objavah občasno pripišejo tudi proste termine za prehod v ZDA in slogane v slogu "100-odstotno varen in poceni prehod".