Ob svetovnem dnevu tabornikov danes 25. Taborniški feštival

Ljubljana, 22. aprila - Ob svetovnem dnevu tabornikov in ob 72. obletnici ustanovitve Zveze tabornikov Slovenije bo danes v Ljubljani potekal 25. Taborniški feštival. Vodja komunikacij feštivala Anuška Dinić Nemanić je poudarila, da je njegov namen predvsem spoznavanje z delom tabornikov in taborniškim načinom življenja ter priložnost za druženje in obujanje spominov.