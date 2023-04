Zaradi nezakonitega prevoza migrantov kazensko ovadili tri tujce

Trebnje/Obrežje, 21. aprila - Policisti so v četrtek in v noči na danes obravnavali tri tujce, ki so v avtomobilih nezakonito prevažali migrante. Vsem trem so zasegli vozila in jih s kazensko ovadbo prepeljali pred preiskovalnega sodnika. Postopki s tujci še potekajo, so sporočili s Policije uprave Novo mesto.