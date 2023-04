Han in Brežan izpostavila pomen sodelovanja za naslavljanje podnebnih sprememb

Brdo pri Kranju, 21. aprila - Ministra za gospodarstvo in naravne vire Matjaž Han in Uroš Brežan sta na sklepnem dnevu mednarodne konference Dan Afrike, katere osrednja tema je podnebna varnost, poudarila pomen mednarodnega sodelovanja. Zavzela sta se za razvoj na naravi temelječih rešitev za naslavljanje izzivov trajnostnega razvoja, biodiverzitete in podnebnih sprememb.