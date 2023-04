Okrogla miza: Tujcem ponuditi novo življenjsko okolje in ne le delovnih mest

Ljubljana, 21. aprila - Vključevanje tujih delavcev na trg dela ne sme biti več vprašanje, saj je že nekaj časa realnost, so se strinjali sodelujoči na današnji okrogli mizi v organizaciji AmCham Slovenija. Poudarili pa so, da bomo pri njihovem privabljanju uspešni samo, če jim bomo ponudili celostno vključujoče življenjsko okolje in ne le delovnih mest.