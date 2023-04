Vreme: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 21. aprila - Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, v alpskih dolinah okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo po večini sončno. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo nad 0, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo oblačnost od zahoda naraščala, a bo do večera še povečini suho. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo občasno deževalo, spet bo nekoliko hladneje.

Vremenska slika: Od severa sega nad srednjo Evropo in Alpe območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji še zadržuje razmeroma vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. V soboto bo večinoma sončno in topleje. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala. V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden.