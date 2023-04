Srbija in Madžarska v podpis sporazuma o gradnji naftovoda med državama

Budimpešta, 21. aprila - Madžarska in Srbija sta sprejeli dogovor o podpisu sporazuma za gradnjo naftovoda med državama, sta v četrtek v Budimpešti sporočila madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto in srbska ministrica za energetiko Dubravka Đedović. Predvidena zmogljivost naftovoda bo šest ton letno, dogovor pa bi državi lahko podpisali junija.