Brogdon najboljši šesti igralec NBA

New York, 21. aprila - Košarkar Boston Celtics Malcolm Brogdon je prejel največ glasov v boju za najboljšega rezervista oziroma šestega igralca ekip v rednem delu sezone. Brogdon, ki se je pridružil zmagovalcem vzhodne konference Keltom, je prejel 60 od 100 glasov za prvo mesto in v glasovanju prehitel košarkarja New York Knicks, Immanuela Quickleyja.