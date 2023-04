Bojevniki dosegli prvo zmago v končnici NBA

Los Angeles, 21. aprila - Košarkarji Golden State Warriors, branilci naslova prvaka severnoameriške lige NBA, so na tretji tekmi prvega kroga končnice dosegli prvo zmago. V domačem San Franciscu so na krilih Stephena Curryja premagali Sacramento Kings s 114:97 in zaostanek v boju na štiri zmage znižali na 1:2. Philadelphia pa je le še zmago oddaljena od napredovanja.