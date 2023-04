Jeseničani zmagovalci alpske lige v sezoni 2022/23

Cortina d'Ampezzo, 21. aprila - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so zmagovalci alpske lige v sezoni 2022/23. Na šesti finalni tekmi, ki se je končala danes nekaj po polnoči, so v gosteh po podaljšku premagali Cortino s 4:3 (1:1, 2:0, 0:2; 1:0) in si s skupnim izidom 4:2 v zmagah zagotovili prvo lovoriko v tem tekmovanju.