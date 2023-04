Odbojkaricam Calcita sedmi naslov državnih prvakinj

Kamnik, 20. aprila - Odbojkarice Calcita Volley so ubranile naslov državnih prvakinj. V finalu so novogoriški GEN-I Volley premagale s 3:0 v zmagah, zadnjo tekmo so v domači dvorani v Kamniku dobile s 3:0 (21, 23, 10). Za Kamničanke, ki v prvenstvu niso niti enkrat izgubile, je to četrti zaporedni naslov in sedmi v zgodovini, Novogoričanke ostajajo pri treh.