Golob po svetu stranke: Ne bomo več dajali obljub, ampak trdo delali in javnost seznanili z rezultati

Ljubljana, 20. aprila - Svet Gibanja Svoboda je danes razpravljal o programu dela do konca leta. "Nalog in potreb ljudi je ogromno, na pot, ki nas čaka, pa stopamo s polno odgovornostjo," je po seji zatrdil predsednik stranke in premier Robert Golob. Strinjali so se tudi, da ne bodo več dajali javnih obljub, ampak bodo trdo delali in javnost nato seznanjali z rezultati.