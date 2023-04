Guterres ob koncu ramadana pozval k prekinitvi ognja v Sudanu

New York/Ženeva/Kartum, 20. aprila - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes ob prihajajočem koncu postnega meseca ramazan pozval k najmanj tridnevni prekinitvi ognja v Sudanu in poudaril, da bi temu moral slediti resen dialog in imenovanje civilne vlade. Od začetka spopadov je Sudan po podatkih ZN zapustilo do 20.000 ljudi, ki so si zatočišče poiskali v sosednjem Čadu.