Evropski parlament izglasoval začetek pogajanj o reformi azilne in migracijske politike

Strasbourg, 20. aprila - Poslanci Evropskega parlamenta so danes izglasovali začetek pogajanj s članicami EU o celoviti reformi azilne in migracijske politike. Ta med drugim vključuje predlog registracije oseb, ki nezakonito vstopajo v EU in zavezujoč solidarnostni mehanizem za pomoč državam, ki se soočajo z velikim migracijskim pritiskom, je sporočil parlament.