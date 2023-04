Levica za zavezo o preučitvi legalizacije konoplje v nacionalnem programu

Ljubljana, 20. aprila - Levica avtorje nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2023-2030 poziva, naj Slovenija skozi resno, odgovorno in informirano razpravo pristopi k legalizaciji konoplje. Predlagajo, da v resolucijo vključijo zavezo, da se do konca leta 2025 preuči pozitivne in negativne posledice legalizacije konoplje za posameznika in družbo.