BuzzFeed ukinja novičarski oddelek BuzzFeed News

New York, 20. aprila - Ameriška družba BuzzFeed je danes napovedala zmanjšanje števila zaposlenih za 15 odstotkov in zaprtje svojega novičarskega oddelka BuzzFeed News, kar predstavlja konec enega najodmevnejših novičarskih spletišč zadnjih let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med razlogi za zaprtje BuzzFeed News so v družbi navedli težave tehnološkega sektorja.