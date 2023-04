Na več sto lokacijah po Sloveniji bo potekal maraton nadzora hitrosti

Ljubljana, 21. aprila - V Sloveniji in večini držav EU bo danes potekal maraton nadzora hitrosti. Policisti bodo hitrost voznikov preverjali na skoraj 600 vnaprej znanih lokacijah, nadzor pa bodo izvajali med 6. in 18. uro, pri čemer si želijo, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo pripomogli k varnejšim cestam, so sporočili z generalne policijske uprave (GPU).