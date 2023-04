Revizorji: Odziv EU na izzive pandemije za agroživilski sektor učinkovit, a bi lahko bil bolj ciljen

Luxembourg, 20. aprila - EU se je v času pandemije covida-19 hitro odzvala na grožnjo, ki jo je za kmetijske dobavne verige pomenila zdravstvena kriza, tako da so hrana in drugi kmetijski pridelki oz. izdelki prišli do porabnikov. A vseeno pomoč ni bila dovolj ciljno usmerjena na sektorje in kmete, ki jih je kriza najbolj prizadela, ugotavlja Evropsko računsko sodišče.