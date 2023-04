Ministrstva odboru za finance predstavila izvajanje načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 20. aprila - Člani odbora DZ za finance so na današnji nujni seji obravnavali izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Seja je potekala na zahtevo SDS, kjer so kritični, da izvajanje načrta poteka počasi. Predstavniki ključnih ministrstev so članom odbora predstavili izvajanje načrta po posameznih ministrstvih. Odbor je predloge SDS zavrnil.