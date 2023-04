Asociacija ob 20-letnici z razpravo o učinkih kulture na zdravje

Ljubljana, 20. aprila - Društvo Asociacija, ki združuje nevladnike in samozaposlene v kulturi, svojo 20-letnico danes obeležuje z razpravo o učinkih, ki jih imata kultura in umetnost na zdravje in dobro počutje. V ospredje so postavili poročilo Culture4Health konzorcija organizacij, katerega del je tudi Asociacija. V večernem delu praznovanja bo spregovorila umetnost.