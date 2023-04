Filmska nagrada Metoda Badjure poslej nagrada Milke in Metoda Badjure

Ljubljana, 20. aprila - Filmska nagrada Metoda Badjure, ki je najuglednejša slovenska strokovna nagrada na področju filmske ustvarjalnosti in filmske kulture v Sloveniji, se poslej imenuje nagrada Milke in Metoda Badjure. Preimenovanje nagrade je v zadnjem času predhodno predlagalo več strokovnih teles in posameznikov.