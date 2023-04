Vlada bo občinam zaradi povečanega nadzora državne meje zagotovila 2,5 milijona evra

Ljubljana, 20. aprila - Za delno povračilo stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje bo vlada občinam zagotovila 2,5 milijona evra. Med stroške med drugim sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora meje, so po seji vlade sporočili z ministrstva za notranje zadeve.