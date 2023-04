V Rimskih Toplicah o novi zakonodaji s področja prava zasebnosti in varovanja informacij

Rimske Toplice, 20. aprila - V Rimskih Toplicah se je danes začela dvodnevna mednarodna konferenca Dnevi prava zasebnosti in varovanja informacij, katere rdeča nit je nova zakonodaja s področja prava zasebnosti in varovanja informacij. Temu sta se v nagovorih posvetili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in in formacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.