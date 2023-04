Prvi festival baletne umetnosti v CD bo spomnil na Rudolfa Nurejeva

Ljubljana, 20. aprila - V Cankarjevem domu (CD) bo konec junija potekal prvi mednarodni festival Plesne noči, posvečen baletni umetnosti. Pripravili so ga v koprodukciji z SNG Opera in balet Ljubljana, k sodelovanju pa so povabili tudi mariborske baletnike ter goste iz Sofije in Beograda. Posvetili so ga legendarnemu Rudolfu Nurejevu ob letošnji 30-letnici smrti.