Obvestilo o podtaknjeni bombi znova prekinilo delo sodišča v Ljubljani

Ljubljana, 20. aprila - V sodni stavbi v Tavčarjevi ulici v Ljubljani so nekaj po 12. uri prejeli obvestilo, da je v prostorih sodišča nevaren predmet oziroma podtaknjena bomba. Stavbo so zavarovali in izpraznili prostore ter onemogočili dostop. Sodišče trenutno ne posluje, so zapisali na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani.