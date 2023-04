Na natečaju za naj spominek Kočevskega najbolj prepričal Medvedek iz skrivnostnega kočevskega gozda

Kočevje, 20. aprila - V občini Kočevje že nekaj let izbirajo turistični spominek, ki najbolje predstavlja območje Kočevskega in njegove znamenitosti. Letos je posebna komisija med šestimi predlogi kot najboljšega prepoznala in izbrala Medvedka iz skrivnostnega kočevskega gozda, avtorja Simona Pavliča, so sporočili iz Občine Kočevje.