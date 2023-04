V NSi za skupno sejo parlamentarnih odborov na temo upravljanja z zvermi

Ljubljana, 20. aprila - V NSi zahtevajo skupno nujno sejo parlamentarnih odborov za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za okolje in prostor, na kateri bi po besedah poslanke Ive Dimic pogovorili o staležu zveri v Sloveniji. Nujno je učinkovito upravljanje s populacijo divjih zveri, njihov stalež pa je treba vrniti na stanje izpred 30 let, je dejala.