Iztirjenje vlaka pri Firencah povzročilo kaos v italijanskem železniškem prometu

Firence/Rim, 20. aprila - Potniki po vsej Italiji so danes ostali brez železniškega prevoza, potem ko je pri Firencah kmalu po drugi uri zjutraj iztiril tovorni vlak. Poškodovanih ni bilo, gmotne posledice nesreče pa so velike. Zaradi iztirjenja je bilo odpovedanih več deset vlakov po državi, o železniškem kaosu pa med drugim poročajo iz Milana, Rima, Bologne in Benetk.