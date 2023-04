Občina Grosuplje v obnovo zaradi podnebnih sprememb ogroženih ekosistemov

Grosuplje, 20. aprila - V občini Grosuplje poteka projekt Zagon, katerega namen je dvigniti odpornost ekosistemov, ki so najbolj pod pritiskom podnebnih sprememb. Načrtujejo obnovo nekaj več kot 46 hektarjev ogroženih ekosistemov, predvsem mokrotnega travnika na območju Krajinskega parka Radensko polje, in vzpostavitev učne poti od Male Račne do Kopanja.