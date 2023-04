Snežne razmere v visokogorju

S strmih travnatih pobočjih so možni zdrsni plazovi. Višje v visokogorju so še vedno območja napihanega snega, ki jih je sedaj prekril nov sneg, zato je nevarnost težko prepoznati. Že ob manjši obremenitvi se lahko sproži snežni plaz. Z nižjo nadmorsko višino se nevarnost proženja hitro zmanjšuje. Večja pozornost je potrebna predvsem v grapah in pod stenami, kjer lahko plazovi sežejo nižje.

Ponoči je bilo oblačno in megleno, pojavljale so se krajevne padavine. Meja sneženja je bila na nadmorski višini od 1300 do 1800 metrov. V sredogorju je zapadlo le nekaj centimetrov snega, v visokogorju pa od 5 do 20 centimetrov. Temperatura ledišča je trenutno na nadmorski višini okoli 1700 metrov. Nižje se je sneg tudi zaradi dežja močno ojužil, pojavljajo se plazovi mokrega snega. Višje je snežilo ob šibkem do zmernem vetru južnih smeri. Veter je prenašal svež sneg le na izpostavljenih legah. Snežna odeja je v visokogorju suha in skorjasta, višina snega je neizenačena. V sredogorju je vedno več kopnih predelov.

Danes bo oblačno in megleno. Spodnji rob oblačnosti bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov. Pojavljale se bodo rahle do zmerne krajevne padavine, ki bodo popoldne slabele. Meja sneženja se bo spreminjala. Nad okoli 1400 metri bo večinoma snežilo. Pihal bo šibak južni do jugovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 3, na 2500 metrih okoli -3 stopinje Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, vrhovi bodo občasno v oblakih. Popoldne bodo krajevne plohe, predvsem snežne, morda bo tudi zagrmelo. Pihal bo šibak jugovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih pa okoli -3 stopinje Celzija.

V soboto bo delno jasno, v sredogorju bo zjutraj in dopoldne možna nizka oblačnost. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Pihal bo šibak veter zahodnih smeri. Še topleje bo. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija se bo čez dan dvignila nad nadmorsko višino 2500 metrov.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno in občasno megleno. Pozno popoldne in zvečer bodo začele nastajati rahle padavine, deloma plohe. Snežilo bo le v visokogorju. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 6, na 2500 metrih okoli 0 stopinj.

Zaradi postopne odjuge in nekaj več sončnega vremena se nevarnost proženja snežnih plazov še ne bo bistveno zmanjšala. Sprva bo nevarnost proženja v visokogorju zmerna, druge stopnje, čez dan pa se bo povečala in bo nad okoli 1800 metri znatna (precejšnja), tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. Glavno nevarnost bodo predstavljali snežni plazovi mokrega snega in v visokogorju tudi kložasti snežni plazovi. Razmere bodo ostale zahtevne, pri izbiri varne poti bo potrebna precejšnja zadržanost.