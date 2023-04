Pirc Musar poudarila zavezanost Slovenije podnebni varnosti

Brdo pri Kranju, 20. aprila - Slovenija si bo Varnostnem svetu ZN, če bo izvoljena, prizadevala za pospeševanje agende podnebne in okoljske varnosti, je na konferenci Dan Afrike dejala predsednica Nataša Pirc Musar. Izrazila je upanje v okrepitev partnerstva in sodelovanja z afriškimi državami in poudarila, da Afrika ni le celina prihodnosti, ampak tudi celina sedanjosti.