Ženska v Kragujevcu preživela padec s 16. nadstropja

Kragujevac, 20. aprila - Ženska, ki je danes zjutraj padla s 16. nadstropja stanovanjskega bloka v Kragujevcu, je ob prihodu zdravnikov kazala znake življenja in so jo prepeljali v urgentni center, so za srbski portal Nova.rs potrdili z državnega tožilstva. Razlog njenega padca za zdaj še ni znan.