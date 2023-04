V Srbiji v policijski akciji aretirali okoli 70 domnevnih članov kriminalnih skupin

Kraljevo, 20. aprila - Več kot 600 pripadnikov srbske policije je v sodelovanju z drugimi službami v torek izvedlo obsežno regionalno akcijo, v kateri so pridržali okoli 70 ljudi. V preiskavi so med drugim zaplenili več kosov orožja in ugotovili, da v Kraljevu deluje kriminalna skupina, ki usposablja morilce za kavaški klan, danes piše srbski časnik Blic.