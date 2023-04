Starmanova vožnja pod vplivom alkohola po mnenju odvetniške zbornice ni v čast slovenskemu odvetništvu

Koper, 20. aprila - V upravnem odboru Odvetniške zbornice Slovenije ocenjujejo, da vožnja pod vplivom alkohola, pri kateri so zasačili koprskega podžupana Janeza Starmana, sicer tudi predsednika zbornice, ni v čast slovenskemu odvetništvu. Ne glede na to pa zaupanje upravnega odbora v Starmanovo sposobnost vodenja odvetniške zbornice ni omajano, so sporočili.