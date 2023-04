Odpoklic izdelka Crystal art frame kit

Izdelek z motivom delfin ima EAN kodo 5055865480325 in serijske številke 1845, 1848, 1849 in 1850, izdelek z delfinom tigra ima EAN kodo 5055865485733 in serijske številke 1845, 1848 in 1850, izdelek z motivom leva pa ima EAN kodo 5055865485757 in serijsko številko 1845.

Podjetje kupce poziva, da izdelek vrnejo na katerokoli prodajno mesto Mueller drogerije, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj se lahko kupci obrnejo tudi na osebje v poslovalnicah ali jih kontaktirajo na elektronski naslov info@mueller.si ali telefonsko številko 01 51 39 300, so sporočili iz podjetja.