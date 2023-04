Mi2 maja s tisočim koncertom v ljubljanskih Križankah

Ljubljana, 20. aprila - Skupina Mi2 se približuje svojemu tisočemu koncertu. Načrtujejo ga 12. maja v Križankah, kar so, kot pravijo člani zasedbe, vzeli skrajno resno, ker se zavedajo, da tovrstnega okroglega jubileja najverjetneje ne bodo več ponovili. V goste so povabili radgonskega glasbenika Leopolda I. in frontmana punk zasedbe Alo!Stari Tineta Matjašiča.