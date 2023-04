Dolenjski in posavski sindikalisti bodo ob 1. maju opozorili na socialno solidarnost

Novo mesto, 20. aprila - Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dolenjske, Bele krajine in Posavja s sedežem v Novem mestu bo praznik dela obeležila s tradicionalnima območnima prvomajskima prireditvama na Debencu pri Mirni in na Lisci nad Sevnico. Na slovesnostih pod geslom S teboj - zate bodo opozorili na socialno solidarnost in njen pomen.