Ameriške banke v luči težav sektorja odobrile manj posojil

New York, 20. aprila - Ameriške banke so marca odobrile manj posojil, potem ko je sektor pretresel nenaden kolaps banke SVB. Kot v najnovejšem poročilu ugotavlja centralna banka Federal Reserve (Fed), se je povpraševanje po posojilih tako med potrošniki kot podjetji v zadnjih tednih umirilo, ob tem pa so nekatere banke zaostrile pogoje za pridobitev posojila.