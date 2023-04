Festival Kraška gmajna znova vabi na Kras in v Brkine

Sežana, 22. aprila - Festival Kraška gmajna, ki se osredotoča na naravoslovni in dediščinski turizem na Krasu in v Brkinih, bo tokrat povezal dogodke med 22. aprilom in 20. majem. Dogajanje, ki bo potekalo na različnih lokacijah, se začenja danes v Sežani, kamor med 10. in 13. uro vabi doživetje Vila, vrt in vino.