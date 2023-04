Azijske borze večinoma navzdol

New York/Tokio, 20. aprila - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali. Bojazen pred nadaljnjim zviševanjem obrestnih mer še vedno zmanjšuje pripravljenost vlagateljev za nakupe, potem ko so v sredo podatki o inflaciji v Evropi negativno presenetili. Poleg tega so vlagatelji zadržani tudi pred začetkom nove sezone objavljanja poslovnih poročil.