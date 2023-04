Ljubljana, 20. aprila - Poslanka NSi Iva Dimic bo danes ob 11.30 v prostorih poslanske skupine NSi v DZ na Šubičevi 4 dala izjavo ob vložitvi zahteve za sklic nujne seje odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi problematike rjavega medveda in izjav premierja Roberta Goloba glede zamrznitev izvajanja odločb o odstrelu medvedov, so sporočili iz NSi.