Denver povedel z 2:0, Milwaukee z Dragićem izenačil

Los Angeles, 20. aprila - V prvem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige NBA so odigrali tri obračune, v katerih so slavila domača moštva. Memphis je premagal LA Lakers s 103:93 in serijo poravnal na 1:1, zmagali so tudi Milwaukee Bucks s 138:122 ter izid obračuna z Miamijem poravnali na 1:1. Denver je povedel z 2:0 po zmagi nad Minnesoto s 122:113.